Plus Bellheim

HSG Hunsrück dreht mit viel Wille das Spiel in Bellheim, Melissa Gräber trifft 13 Mal

Von Michael Bongard

Mit einem Kraftakt und mit großem Willen hat die HSG Hunsrück in der Handball-Oberliga der Frauen das Auswärtsspiel in Bellheim bei den Südpfalz Tigern Ottersheim in der Schlussviertelstunde noch gedreht. Die Irmenach/Gösenrotherinnen gewannen mit 31:27 (13:14) und können nun Tabellenplatz vier im Saisonfinale ins Visier nehmen.