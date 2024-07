Plus Kleinich Handballer testen: HSG Kastellaun/Simmern siegt bei der HSG Hunsrück Die Männer- und Frauenteams der HSG Kastellaun/Simmern und des Gastgebers HSG Hunsrück haben in der Kleinicher Hirtenfeldhalle ihre Form überprüft. Es sind noch zwei Monate bis zum Start der Handballsaison. Lesezeit: 2 Minuten

Frauen HSG Hunsrück - HSG Nieder-Roden 25:27. Viertligist HSG Hunsrück kämpfte sich gegen Drittligist Nieder-Roden um die frühere HSG-Keeperin Sophie Born nach einem 11:17- und 17:22-Rückstand stark zurück und war beim 23:24 (56.) ganz nah dran am Ausgleich, Nieder-Roden gewann dennoch. Am morgigen Donnerstag (20.30 Uhr) testet Hunsrück in Kleinich gegen ...