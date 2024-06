Plus Bad Sobernheim

Felketurnier mal wieder der Knaller: Gäste überraschen HSV Sobernheim mit einem Deckarm-Trikot

Von Tina Paare

i Der Dauerregen führte zu einer Änderung im Spielmodus: erst Penaltywerfen, dann Duelle an der Siebenmeter-Marke. Die Handballerinnen des HSV Sobernheim verfolgen geschlossen, wie Svenja Reuther zum Siebenmeter antritt. Das Team beendet das Felketurnier auf Rang drei. Foto: Klaus Castor

Das optimale Wetter für ein Handball-Fest unter freiem Himmel, wie es der HSV Sobernheim zum 63. Mal feierte, sieht anders aus. Der kräftige Regen im Vorfeld, Niederschläge in den Nächten und dann auch noch Dauerregen während des Aktiventurniers am Samstag – Organisatoren und Besucher wurden vor einige Herausforderungen gestellt. Doch von all dem ließ sich kaum einer die Laune verderben. „Das Felketurnier war ein absoluter Knaller, ein totaler Erfolg, trotz des schwierigen Wetters“, brachte es Michel Schneider auf den Punkt.