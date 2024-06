Plus Kreuztal

Ungeschlagen in die 2. Liga: Runde Sache mit Happy End für die Handballer des TuS Ferndorf

Von René Weiss

i Steigen ungeschlagen in die 2. Bundesliga zurück: die Handballer des TuS Ferndorf. Foto: René Weiss

„Als wir vor zwei Jahren abgestiegen sind, haben wir uns gesagt, dass wir zurück in die 2. Liga müssen. Jetzt haben wir die Sache rund gemacht“, freute sich Geschäftsführer Dirk Stenger am Samstagabend in seiner Dankesrede in Richtung Mannschaft, Zuschauer, Funktionäre und Ehrenamtliche des TuS Ferndorf.