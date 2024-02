BBC Horchheim jubelt mit der Schluss-Sirene: U18 spielt um Oberliga-Meisterschaft

Banges Warten, dann bricht der Jubel los: In einem Basketball-Krimi haben sich die U 18-Junioren bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft den zweiten Platz gesichert und damit die Teilnahme an der Oberliga-Meisterschaft. Der BBC-Nachwuchs gewann die entscheidende Partie gegen den ASC Theresianum Mainz in buchstäblich letzter Sekunde mit 52:51. Aber hatte Oliver Henrichs den Dreipunkte-Wurf tatsächlich vor dem Ertönen der Sirene abgegeben?