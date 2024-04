Plus Koblenz Hilft die Konkurrenz? Baskets spielen in Münster – und schauen nach Bochum Für die EPG Baskets Koblenz ergibt sich am Samstagabend (19.30 Uhr) bei den Uni Baskets Münster die zweite und damit gleichzeitig auch letzte Möglichkeit auf den vorzeitigen Klassenverbleib. Lesezeit: 1 Minute

Anschließend geht die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A dann in die finale Woche – und es fallen alle Entscheidungen in Sachen Play-offs und Abstieg. Nach der 60:67-Niederlage bei Rasta Vechta II unter der Woche ist der Klassenverbleib der Baskets weiter vakant. Die Aussichten aber weiter auch vielversprechend. Ein Sieg ...