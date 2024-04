Plus Koblenz

Baskets Koblenz wollen positiven Saisonabschluss – Trainer van den Berg zeigt sich selbstkritisch

Von Lutz Klattenberg

i Moses Pölking (links) muss gegen Karlsruhe passen – aber die übrigen Baskets-Profis um Niclas Sperber (Mitte) und Gabriel de Oliveira wollen sich mit einem versöhnlichen Saisonabschluss gegen Karlsruhe in die Sommerpause verabschieden. Foto: Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz sehen entspannt ihrem Saisonfinale in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A am Samstagabend (19.30 Uhr) auf dem Oberwerth entgegen – seit dem vergangenen Wochenende ist der Klassenverbleib gesichert. Für den Gegner, die Karlsruhe Lions, findet die Saison dagegen noch eine Fortsetzung. Die Oberrheiner werden in die Play-offs einziehen. Offen ist, ob sie als Siebter oder Achter die K.o.-Runde beginnen.