Plus Montabaur

BBC freut sich auf die Landesliga: Montabaur steigt als Bezirksliga-Vize auf, weil der Meister nicht darf

i Nach dem letzten Saisonspiel gegen die BSG Rübenach/Urbar II wussten die Basketballer des BBC Montabaur noch nicht, dass sie künftig in der Landesliga antreten dürfen. Foto: Weigel/BBC Montabaur

Nun ist es offiziell: Der BBC Montabaur macht sein Aufstiegsrecht geltend und tritt in der Saison 2024/25 als Aufsteiger in der Basketball-Landesliga Rheinland an. Weil sich die Mannschaft von Trainer Daniel Korte in der Bezirksliga Koblenz den zweiten Platz gesichert hatte und die SG Lützel-Post Koblenz IV als Meister nicht aufsteigen darf, weil die dritte Mannschaft bereits in dieser Klasse spielt, bekam der BBC Montabaur das Aufstiegsrecht zugesprochen, wie der Verein mitteilt.