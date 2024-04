Plus Münster

Trotz Niederlage: Baskets Koblenz sichern dank Hilfe der Konkurrenten den Klassenverbleib

Von Lutz Klattenberg

i Bester Werfer der Koblenzer: Gabriel de Oliveira erzielte in Münster 21 Punkte. Foto: Wolfgang Heil

Die EPG Baskets Koblenz spielen auch in der nächsten Saison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A. Trotz einer 88:94 (42:48)-Niederlage bei den Uni Baskets Münster durften die Rhein-Mosel-Städter am Samstagabend aufatmen.