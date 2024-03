Plus Idar-Oberstein Wer spielt im Obersteiner Kasten – Karasew oder Roth? Blau-Weiss peilt zweiten Dreier in Folge an Von Sascha Nicolay i Symbolfoto Foto: Adobe Stock/ / Smileus Für ein Novum kann der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein am Ostersamstag (16.30 Uhr) auf dem Volkesberg sorgen. Gegen die SG Rieschweiler winkt der zweite Sieg in Serie. Lesezeit: 1 Minute

Das ist dem Aufsteiger aus Oberstein in der Fußball-Landesliga bisher noch nicht gelungen. Nach dem Dreier am vergangenen Sonntag gegen die Sportfreunde Bundenthal will der FSV Blau-Weiss gegen Rieschweiler nachlegen und den Vorsprung auf den VfL Simmertal am Tabellenende auf fünf Punkte anwachsen lassen. Allerdings müssen die Trainer Carsten Beicht ...