Plus Kaiserslautern

TuS Hackenheim: Missverständnis löst Niederlage aus

Tim Hulsey wusste nach dem Spiel nicht so recht, wie ihm geschehen war. Seine Mannschaft, der TuS Hackenheim, hatte zumindest in der ersten Hälfte ein gutes Spiel gemacht, unterlag in der Fußball-Landesliga aber beim VfR Kaiserslautern mit 0:2 (0:0).