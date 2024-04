Plus Mainz

Hassia Bingen: Ex-Kapitän versenkt Freistoß

Ausgerechnet Toni Serratore schoss Hassia Bingen noch tiefer in den Tabellenkeller der Fußball-Verbandsliga. Der langjährige Kapitän der Binger versenkte in Minute 63 einen Freistoß aus 22 Metern zum 1:0-Sieg der TuS Marienborn in die Maschen.