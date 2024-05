Plus Hackenheim

Verjüngungskurs: Drei Nahe-Glan-A-Junioren zum TuS Hackenheim

i TuS-Coach Tim Hulsey (rechts) und Torwarttrainer Pascal Pies Foto: Klaus Castor/Archiv

Nach dem Hinspiel gegen den SC Hauenstein, das der TuS Hackenheim am 13. März mit 3:0 gewann und dabei eine seiner besten Saisonleistungen zeigte, trennten beide Teams nur vier Punkte. Wenn die Hauensteiner am Samstag um 17.30 Uhr zum Rückspiel am Felseneck aufschlagen, sind es 13 Zähler Unterschied.