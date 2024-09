Plus Waldalgesheim

Alemannia Waldalgesheim: Revanche für Pokalpleite?

Der VfR Baumholder und der SV Alemannia Waldalgesheim treffen bereits das zweite Mal in dieser Saison aufeinander. Im August gab es ein Duell im Fußball-Verbandspokal, das die Westricher an der Waldstraße mit 2:0 für sich entschieden. „Da haben wir etwas gutzumachen“, sagt SVA-Coach Elvir Melunovic und ergänzt: „Damals haben wir gut gespielt, aber viele Chancen vergeben. Nun hoffe ich, dass wir gut spielen und ein gutes Ergebnis erzielen.“ Die Verbandsliga-Partie wird am Samstag um 16 Uhr in Baumholder angepfiffen.