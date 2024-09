Plus Bingen Dilly wird in der Pause laut: Steigerung in Hälfte zwei, Hassia verliert aber Von Olaf Paare Als die Binger Hassia im Nachholspiel der Fußball-Landesliga Ost gegen den FC Bienwald Kandel in Minute 87 auf 2:3 verkürzte, lag auch ein Remis in der Luft. Doch mit einem Kandeler Konter fiel die Entscheidung, die Gäste siegten mit 4:2 (3:0). Lesezeit: 1 Minute

Verloren hatten die Binger die Heimpartie in der ersten Hälfte. „Da war überhaupt kein Zug drin, kein Wille. Zudem gab es nach dem 0:1 direkt Widerworte untereinander. Das ist untypisch für uns, ich musste dann in der Pause mal laut werden“, erzählte Günter Dilly, der Trainer der Binger, der in ...