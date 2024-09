Plus Hackenheim

Niklas Schneider vom TuS Hackenheim: Comeback im Derby gegen großen Förderer

i Im Derbymodus befinden sich die Hackenheimer (von links) Chris Menger, Laurenz Bubach, Lukas Röder und Jannik Erbach. Bleiben sie nach dem Dreier in Schmittweiler auch gegen die SG Hüffelsheim im Jubelmodus? Foto: Klaus Castor

Es ist gute 13 Monate her, da kassierten die Landesliga-Fußballer der SG Hüffelsheim beim TuS Hackenheim eine empfindliche 1:4-Auftaktniederlage. Am Samstag um 17.30 Uhr fahren die Hüffelsheimer wieder in Hackenheim vor, und eine Niederlage, egal in welcher Höhe, wäre eine große Überraschung. Die SGH ist schließlich Tabellenführer, und der TuS hat massive Personalprobleme.