VfR Baumholder ist verschnupft: Dingert hofft auf Ende der Erkältungswelle

Von Sina Ternis

Mit einem Sieg, so die relativ einfache Rechnung, könnte der VfR Baumholder erst einmal die Abstiegsplätze in der Fußball-Verbandsliga verlassen. Allerdings gastiert am Samstag (16 Uhr) der aktuelle Tabellenzweite SV Alemannia Waldalgesheim auf dem Kunstrasen im Brühlstadion.