Personelle Sorgen bei der SG Meisenheim: Kapitän meldet sich krank ab

Das Achtelfinale im Fußball-Verbandspokal am Dienstag gegen den Verbandsligisten TSG Pfeddersheim ist bereits in aller Munde. Doch die Konzentration bei der SG Meisenheim/Desloch/ Lauschied liegt zunächst einmal auf dem Landesliga-Spiel am Samstag um 17 Uhr gegen den SV Hermersberg.