SC Idar-Oberstein feiert den Titel, den Aufstieg und Hans Dieter Krieger: Mit einem 8:0 zurück in der Oberliga

i Die Meistermannschaft des SC Idar-Oberstein jubelt über den Aufstieg in die Oberliga. Trainer Tomasz Kakala hat den Vorsitzenden Hans Dieter Krieger im Arm. Nach fünf Jahren verlässt der Traditionsverein die Verbandsliga wieder nach oben, um sich mit Teams wie Wormatia Worms oder TuS Koblenz zu messen. Foto: Joachim Hähn

Oben auf dem Balkon stand Hans Dieter Krieger, und unten jubelte ihm die Mannschaft zu. Der 85-jährige Vorsitzende des SC Idar-Oberstein ballte die Siegerfaust, winkte, freute sich und war gerührt, während er ein paar Meter tiefer von den Spielern und den Trainern gefeiert wurde. Was für ein Moment, was für ein Bild – entstanden nur wenige Minute, nachdem der SC Idar-Oberstein die Meisterschaft in der Verbandsliga und die Rückkehr in die Oberliga perfekt gemacht hatte.