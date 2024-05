Plus Idar-Oberstein

Im Hinspiel gab es eine 1:10-Pleite: FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein empfängt den SV Rodenbach

i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa

In der Fußball-Landesliga hat der FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein am Sonntag (15 Uhr) Heimrecht. Auf dem Volkesberg ist der SV Rodenbach zu Gast. Die Erinnerung an die Westpfälzer sind alles andere als gut.