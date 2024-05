Plus Hüffelsheim

Weingärtner möchte andere Einstellung sehen: Ausfälle bei der SG Hüffelsheim kein Alibi

Die schwache erste Hälfte beim Spiel in Eppenbrunn nagt noch an André Weingärtner, dem Trainer des Fußball-Landesligisten SG Hüffelsheim. „Das hat etwas mit Einstellung zu tun. Und sich solch einen Vorwurf machen zu müssen, nervt. Das darfst du dir im Leistungssport einfach nicht erlauben“, sagt der Coach, der deshalb am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen den FV Ramstein eine Reaktion von seiner Mannschaft sehen möchte.