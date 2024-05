Plus Bingen Hassia Bingen: Im Team stimmt es trotz aller Turbulenzen Von Olaf Paare Bleibt auch am Sonntag um 15 Uhr am heimischen Hessenhaus gegen den FSV Offenbach ein Dreier aus, dürfte es das gewesen sein für den Fußball-Verbandsligisten Hassia Bingen im Abstiegskampf. Lesezeit: 1 Minute

„So realistisch sind wir, das wissen wir“, sagt Hassia-Spielertrainer Christian Klöckner und ergänzt: „Wir werden alles versuchen, den Sieg zu holen und im Geschäft zu bleiben. In der Mannschaft stimmt es ja, sonst überstehst du nicht so lange eine Unterzahl wie wir beim 1:1 in Bretzenheim. Und die Qualität haben ...