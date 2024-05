Plus Bad Kreuznach Eintracht Bad Kreuznach fehlt personelle Konstanz: Viele Wechsel nerven Effgen Von Olaf Paare i Seit Wochen in starker Verfassung: Thiemo Stavridis (weißes Trikot) möchte dem Spiel der Bad Kreuznacher Eintracht erneut seinen Stempel aufdrücken. Foto: Michael Ottenbreit Nicht dass die SG Eintracht Bad Kreuznach in Verruf kommen soll, Schönwetterfußballer in ihren Reihen zu haben. Doch für Trainer Thorsten Effgen gehören ein bisschen Sonnenschein und angenehme Temperaturen zu einem ansehnlichen Kick durchaus dazu. „Die Prognosen sind positiv, und wenn das Wetter passt, dann darf auch gerne die fußballerische Leistung passen“, sagt der Trainer des Verbandsligisten vor dem Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den SV Viktoria Herxheim. Lesezeit: 2 Minuten

Effgen hat klare Anforderungen an sein Team. „Ich möchte, dass wir unsere Spielidee beibehalten, dass wir mutig agieren, auch mit Risiko. Doch wir müssen auch verinnerlichen, dass es nicht nur Phasen gibt, in denen wir in Ballbesitz sind“, sagt Effgen. Was er damit sagen will: Auch gegen den Ball muss ...