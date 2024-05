Schlüsselbein gebrochen: Henrik Sperling fehlt dem TuS Hackenheim bis in die neue Saison hinein

Anzeige

Er wird für einige Monate und damit auch zum Start der neuen Runde ausfallen. „Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu unserem Verletzungspech sagen soll“, erläutert TuS-Trainer Tim Hulsey. Zudem fehlt Julius Oertel am Sonntag um 15 Uhr beim TSC Zweibrücken. „Die zweite Mannschaft wollen wir stärken, damit sie in der A-Klasse bleibt. Da läuft das Spiel beim TSC, einer der besten Mannschaften der Landesliga, irgendwie nebenher“, stellt Hulsey fest und fügt an: „Ich bin froh, wenn die Saison zu Ende ist.“ Doch abschenken wollen die Hackenheimer die Partie nicht. „Wir werden schauen, wer aufläuft, dann bekommen die Jungs einen Plan. Wir haben schon oft gezeigt, dass wir solche Spiele gewinnen können“, sagt Hulsey. olp