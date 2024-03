Plus Kreis Birkenfeld

SV Gimbweiler beim TuS Leisel in Zugzwang: Spitzenspiele in der C-Klasse Birkenfeld

Von Sascha Nicolay

Spitzenspiele stehen beim regulären Auftakt zur zweiten Saisonhälfte in der C-Klasse des Fußballkreises Birkenfeld im Mittelpunkt. Während sich in Staffel 2 der TuS Leisel und der SV Gimbweiler zu einem Verfolgerduell treffen, geht in Staffel 3 auf dem Gelände der Spvgg Teufelsfels ein echtes Gipfeltreffen über die Bühne.