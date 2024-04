Plus Kreis Birkenfeld

SV Mittelreidenbach zieht seine zweite Mannschaft zurück – Leisels Fineas Allnoch schießt elf Tore

i Christian Zagar (am Ball) schoss das Tor des Tages beim 1:0-Sieg des SV Göttschied II gegen die SG Oberreidenbach/Sien. Foto: Joachim Hähn

Mannschaftsabmeldungen, zwei Schützenfeste und die erste Saisonniederlage des designierten Meisters FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II prägten den Spieltag in den drei C-Klasse-Staffeln des Fußballkreises Birkenfeld. In Staffel 3 hat der SV Mittelreidenbach seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen. In Staffel 2 fällt der SV Nohen II aus der Wertung, weil er zum dritten Mal nicht angetreten ist.