Plus Region Nahe Spvgg Teufelsfels fehlt nur noch ein Sieg zu Meisterschaft und Aufstieg: Brücken II gewinnt wieder kampflos Von Werner Wegendt , Sascha Nicolay i Ein spannendes Spiel lieferten sich die SG Rhaunen/Bundenbach II und die Spvgg Nahbollenbach II. Die Partie endete 1:1. Foto: Joachim Hähn Die Spvgg Teufelsfels steht kurz vor der Rückkehr in die B-Klasse. Nach dem 9:1-Sieg gegen den TuS Veitsrodt II fehlt den nach wie vor verlustpunktfreien Teufelsfelsern nur noch ein Sieg, um die Meisterschaft in der C-Klasse Birkenfeld 3 zu feiern. Am Sonntag beim SV Buhlenberg II könnte das Team den Titel perfekt machen. Lesezeit: 2 Minuten

Die zweite Mannschaft der Teufelsfelser trat derweil in Staffel 1 zu Hause nicht gegen den FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein II an und schenkte dem Spitzenreiter so die Punkte. In Staffel 2 ist Tabellenführer SG Brücken/Ellweiler/Dambach II zum zweiten Mal binnen einer Woche kampflos zu drei Punkten gekommen. Diesmal verzichtete der SV Wilzenberg-Hußweiler ...