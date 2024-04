Plus Kreis Birkenfeld SG Brücken II gewinnt kampflos und zieht am TuS Leisel vorbei auf Rang eins – Tolle Kirschweilerer Aufholjagd Von Werner Wegendt , Sascha Nicolay i Symbolbild Foto: Daniel Karmann/picture alliance/dpa Die SG Brücken/Ellweiler/Dambach II hat an Ostern in der C-Klasse-Staffel 2 wieder die Tabellenführung vom TuS Leisel übernommen. Dafür mussten die Brückener nicht einmal kämpfen, denn die SG Unnertal II verzichtete auf die Austragung der Partie. Lesezeit: 2 Minuten

Am Mittwoch trifft übrigens der TuS Leisel in Berschweiler auf die SG Unnertal II, während der neue Spitzenreiter in Brücken Heimrecht gegen die SG Niederhambach/Schwollen II hat. In Staffel 1 setzt die Spvgg Wildenburg II zum Sprung auf Rang zwei an. Die Wildenburger gewannen beim aktuellen Zweiten, der SG Oberreidenbach/Sien, 4:0 ...