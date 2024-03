Plus Bruschied

Schiedsrichter hat keine Karten dabei – deshalb hagelt es Zeitstrafen: SG Oberreidenbach fühlt sich verladen

Von Sascha Nicolay

i Der Obersteiner Spieler setzt sich im Laufduell durch. 4:2 gewann der FSV Blau-Weiss II in Hintertiefenbach. Foto: Joachim Hähn

In der C-Klasse im Fußballkreis Birkenfeld pfeifen bekanntlich keine offiziellen Schiedsrichter, sondern so genannte „Heimschiedsrichter“. Das führt immer wieder zu Schwierigkeiten. So, wie am Sonntag bei der Spvgg Teufelsfels, wo sich die SG Oberreidenbach/Sien vom Referee verladen fühlte und zudem Opfer des unsäglichen Spielbetriebs in der „Bodenliga“ des Kreises wurde.