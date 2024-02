Dieter Fey: Festspielregel hat die Aufstellung bestimmt – TuS Hintertiefenbach reagiert auf Teufelsfels-Ärger

Plus Kreis Birkenfeld C-Klasse

C-Klasse Birkenfeld: Teufelsfelser sind sauer auf den TuS Hintertiefenbach – Leisel gewinnt Derby

In der Fußball-C-Klasse hat der TuS Leisel das Derby in schwollen bei der SG Niederhambach/Schwollen II zu seinen Gunsten entschieden und ist damit in Staffel 2 bis auf einen Zähler an Spitzenreiter SG Brücken/Ellweiler/Dambach II herangerückt.