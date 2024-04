Plus Region Nahe

TSG Planig: Schenk ist von späten Rückschlägen genervt

Von Florian Unckrich

i Hand angelegt: Der Waldböckelheimer (grünes Trikot) attackiert seinen Gegenspieler von der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim. Doch ohne Erfolg, die Gastgeber landeten einen wichtigen Sieg. Foto: Michael Ottenbreit

Lange Zeit sah es so aus, als würden die letzten drei Mannschaften der Fußball-Bezirksliga feststehen. Doch mit einer Erfolgsserie hat sich der SC Birkenfeld aus dem Keller gearbeitet und nun erstmals einen der drei letzten Ränge verlassen. Dadurch wird der Abstiegskrimi noch spannender. Von fünf Teams, die nur zwei Punkte voneinander getrennt sind, werden zwei absteigen müssen. Mittendrin ist der TuS Waldböckelheim, der das Derby in Monzingen verlor. An der Tabellenspitze siegten die beiden Titelaspiranten deutlich, der FC Schmittweiler-Callbach liegt weiterhin zwei Punkte vor dem SV Winterbach.