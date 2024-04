Plus Region Nahe Mörschieds Rainer Becker warnt: Die Schlinge zieht sich zu – Auch für Niederwörresbach wird es immer enger Von Sina Ternis i Für den TuS Mörschied wird es im Abstiegskampf der Bezirksliga immer enger. Gegen die Spvgg Nahbollenbach setzte es auf heimischem Rasen eine 4:6-Niederlage. Foto: Joachim Hähn In der Fußball-Bezirksliga scheint alles darauf hinauszulaufen, dass neben den schon abgestiegenen TuS Hoppstädten und dem Bollenbacher SV ein Quartett aus dem Kreis Birkenfeld zwei weitere Absteiger unter sich ausmacht. Lediglich der TuS Waldböckelheim ist aus dem Kreis Bad Kreuznach in akuter Gefahr. Lesezeit: 3 Minuten

So bitter wie spannend ist der Abstiegskampf aus Sicht des Fußballkreises Birkenfeld in der Bezirksliga. Noch haben sich der TuS Mörschied (32 Punkte) und der SV Niederwörresbach (31) trotz Niederlagen über dem Strich gehalten, aber der SC Birkenfeld (30) und der FC Brücken (30) lauern am im Sumpf in Ufernähe. ...