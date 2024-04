Plus Kreis Birkenfeld

Heiße Duelle auf der Bezirksliga-Kellertreppe – Für den SC Birkenfeld und den BSV ist verlieren verboten

Von Sina Ternis

i Verlieren darf der Bollenbacher SV (in schwarz) beim FC Brücken nicht. Doch mit einem Sieg könnte er sich zurück ins Geschäft um den Klassenverbleib katapultieren. Nahbollenbach gastiert in Winterbach. Foto: Michael Greber

Der Abstiegskampf hält die Vereine des Fußballkreises Birkenfeld in Atem. Vier von ihnen stehen sich am Sonntag in zwei Duellen gegenüber. Alle vier Klubs, der FC Brücken, der Bollenbacher SV, der SC Birkenfeld und der SV Niederwörresbach brauchen den Sieg in diesen beiden Partien.