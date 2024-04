Plus Region Nahe

SG Merxheim vor Schlüsselspiel gegen TuS Waldböckelheim: Greift Plan A oder Plan B?

Von Florian Unckrich

i Gabriel Daniel (rechts) und Julian Richter (Nummer 4) von der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim stoppen einen Winterbacher. Am Samstag möchten die beiden mit ihrem Team gegen den TuS Waldböckelheim einen Schritt in Richtung Klassenverbleib machen. Foto: Michael Ottenbreit

Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim befindet sich in einer Ergebniskrise. Nur vier Punkte holten die Fußballer um Spielertrainer Keven Lang-Lajendäcker in den vergangenen fünf Bezirksliga-Partien. Am Samstag um 17 Uhr hofft die SG, im Derby gegen den TuS Waldböckelheim die Trendwende einleiten zu können. Der Zeitpunkt wäre perfekt, denn es handelt sich um ein Sechs-Punkte-Spiel.