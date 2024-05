Plus Region Nahe

Deshalb ist der Klassenverbleib noch nicht gesichert: TSG Planig macht die Buden nicht

Von Florian Unckrich

i Auf geht's: Das nächste wichtige Spiel steht für den TuS Waldböckelheim (grüne Trikots) in der Bezirksliga an. Nach dem 0:2 beim von Miriam Dietz (SC Kirn-Sulzbach) geleiteten Spiel bei der SG Merxheim müssen Kapitän Simon Wagner, Torwart Corin Gätcke und Dominik Poth gegen die SG Guldenbachtal ran. Foto: Michael Ottenbreit

Vier Spieltage vor Saisonende beginnt in der Fußball-Bezirksliga die heiße Phase. Während der FC Schmittweiler-Callbach und der SV Winterbach sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Meistertitel bieten, kämpfen in der TSG Planig, der SG Guldenbachtal und dem TuS Waldböckelheim drei Teams aus dem Kreis Bad Kreuznach noch um den Klassenverbleib. Am Sonntag könnte sich die TSG Planig beim SC Birkenfeld bereits das Ticket für ein weiteres Jahr Bezirksliga sichern.