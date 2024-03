Plus Kreis Bad Kreuznach

Papazois und Münch: Zugänge sind der Grund für den Aufschwung des FSV Bretzenheim

Von Florian Unckrich

i Kapitän Felix Jost (rotes Trikot, gegen TuS Pfaffen-Schwabenheim II) und die SG Hüffelsheim II sind im Kampf um Rang zwei ins Hintertreffen geraten. Ein Ausrutscher gegen die SG Weinsheim II ist deshalb verboten. Foto: Klaus Castor

Der FSV Bretzenheim meldet sich zurück. Der Absteiger aus der A-Klasse feierte mit dem 5:1 gegen die SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld seinen zweiten Sieg in Folge in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 und hat am Sonntag um 15 Uhr im Heimspiel gegen die SG Disibodenberg die Möglichkeit, seine Serie zu verlängern.