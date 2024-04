Plus Kreis Bad Kreuznach

Vom ersten bis zum 22. Spieltag unbesiegt: Simmertaler beenden die Serie des TuS Pfaffen-Schwabenheim II

Von Florian Unckrich

Die Mega-Serie des TuS Pfaffen-Schwabenheim II in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 ist in Simmertal zu Ende gegangen. Zuletzt hatten die Rheinhessen am ersten Spieltag verloren und waren 20 Partien unbesiegt geblieben. Die Niederlage beim Vierten war gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung. Der TSV Hargesheim II steht wieder ganz oben. Er kommt auf 51 Punkte, die Pfaffen-Schwabenheimer auf 50. Beide könnten aber von der SG Hüffelsheim II (49) überholt werden, die ein Spiel weniger absolviert hat.