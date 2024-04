Plus Kreis Bad Kreuznach

SG Hüffelsheim II: Bringt Super-Lauf den Titel?

Von Florian Unckrich

i David Holste Foto: Klaus Castor/Archiv

Die SG Hüffelsheim II hat sich in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 in eine herausragende Situation gebracht. Am Sonntag um 15 Uhr hat die Landesligareserve die Chance, im Gipfeltreffen mit dem TSV Hargesheim II die Tabellenführung zu übernehmen.