Plus Kreis Bad Kreuznach

Topspiel: Überholt der TuS Pfaffen-Schwabenheim II den Langzeit-Spitzenreiter?

Von Florian Unckrich

Ein Gipfeltreffen der besonderen Art erlebt die Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 1 am Sonntag um 13 Uhr. Der Primus, der TSV Hargesheim II, gastiert beim Zweiten, dem TuS Pfaffen-Schwabenheim II. Beide trennt nur ein Punkt. Der TuS würde also mit einem Heimsieg die lange führenden Hargesheimer von der Tabellenspitze verdrängen und die Favoritenrolle in Sachen Meisterschaft übernehmen.