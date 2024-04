Plus Kreis Bad Kreuznach Ebernburger verlassen den Platz: Spielabbruch in der Fußball-B-Klasse nach Kung-Fu-Tritt Florian Tuschner Von Olaf Paare i Hagelschauer im April: Die Kreuznacher Kickers (weiße Trikots) und der FSV Bretzenheim ließen sich davon nicht stoppen. Foto: Michael Ottenbreit Zu einem Spielabbruch ist es in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach 2 gekommen. Die Partie zwischen dem FC Bavaria Ebernburg und Spitzenreiter TuS Winzenheim wurde nach 75 Minuten beendet. Lesezeit: 2 Minuten

Nachdem es im Anschluss an einen Zweikampf zu einer Rudelbildung und Tumulten gekommen war, verletzte sich ein Ebernburger so schwer, dass er von einem Krankenwagen abgeholt werden musste. Jeweils ein Spieler jeder Mannschaft erhielt die Rote Karte. „Aus unserer Sicht war das nicht so wild. Der Schiedsrichter wollte auch weitermachen, ...