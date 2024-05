Plus Kreis Bad Kreuznach

Spitzenspiel-Sieg macht die Liga wieder spannend: Doppelschlag lässt TSV Bockenau jubeln

Von Jens Fink

i Schenkten sich nichts: Der TSV Bockenau (weiße Trikots) und der TuS Pfaffen-Schwabenheim lieferten sich ein packendes Spitzenspiel, mit dem besseren Ende für den Gastgeber. Foto: Klaus Castor

In der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach wird es jetzt noch einmal richtig spannend. Im Topspiel des Tages gewann der TSV Bockenau auf eigenem Platz vor 450 Zuschauern gegen den TuS Pfaffen-Schwabenheim mit 2:0. Damit rückt die Überraschungsmannschaft der Saison drei Spieltage vor dem Ende bis auf einen Punkt an den Tabellenführer aus Rheinhessen heran und hat alle Chancen, nach dem Aufstieg aus der B-Klasse jetzt sogar noch die Meisterschaft in der A-Klasse zu holen. Dabei dürfte den Bockenauern der Sechs-Punkte-Sieg sicherlich noch einmal Auftrieb geben.