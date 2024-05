Plus Meddersheim

SG Merxheim II verspielt Chance(n) – TSV Hargesheim ist dagegen sehr effektiv

Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II hat in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach einen Schritt in Richtung Klassenverbleib verpasst. Das Team unterlag in einem Nachholspiel dem TSV Hargesheim mit 0:3 (0:1).