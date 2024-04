Plus Karbach

Zu Gast bei Meister Trier: Spielt Karbach am 1. Mai vor mehr als 2500 Zuschauern?

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Für die Spieler des FC Karbach und auch für den Trainer Patrick Kühnreich wird das Auswärtsspiel am Mittwoch (14 Uhr) in der Fußball-Oberliga beim Meister Eintracht Trier ein ganz besonderes werden: Vor so vielen Zuschauern, die am Feiertag im Trierer Moselstadion erwartet werden, haben sie in ihrem Leben wohl noch nicht gespielt.