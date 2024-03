Plus Rheinland-Pfalz Ideengeber stammt aus dem Kreis Bad Kreuznach: RefCam feiert Premiere in der Bundesliga Von Lukas Erbelding i Mini-Kamera am Ohr: Schiedsrichter Daniel Schlager trug sie bei ihrer Bundesliga-Premiere in Frankfurt. Foto: Arne Dedert/dpa Beim Spiel der Fußball-Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg (2:2) ist es zu einer besonderen Premiere gekommen: Erstmals in der Eliteklasse trug der Schiedsrichter eine Spezialkamera, mit der das Geschehen aus Sicht des Unparteiischen gefilmt wurde. Einer der Initiatoren der sogenannten RefCam ist der aus Norheim (Kreis Bad Kreuznach) stammende Drittliga-Referee Patrick Kessel. Lesezeit: 3 Minuten

Am 23. Spieltag trafen in der Fußball-Bundesliga Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg vor 56.500 Zuschauern im Waldstadion aufeinander und trennten sich in einem 2:2-Unentschieden. Auf den ersten Blick handelte es sich hierbei um eine mehr oder weniger gewöhnliche Begegnung. Bei genauerer Betrachtung offenbart sich jedoch eine Besonderheit: Zum ersten ...