Plus Bezirksliga Ost

Per Doppelpack: Gückinger Noah Gjorgjiev entscheidet B-Junioren-Derby zugunsten der JSG Lahn

Von Stefan Nink

i Die B-Junioren der JSG Lahn wurden am Ende des Kreisderbys in Hahnstätten mit zwei späten Treffern ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht. Foto: Andreas Hergenhahn

Während die B-Junioren der JSG Lahn mit dem 2:0-Arbeitssieg im brisanten Nachbarschaftsduell bei der JSG Birlenbach ihre Titelambitionen in der Fußball-Bezirksliga Ost untermauerte, versuchen ihre Gastgeber alles, um auf der überkreislichen Ebene zu bleiben. Gleiches gilt für die A-Junioren der Nassovia, die wie tags darauf ihre Männer deutlich abgefertigt wurden. Die D-Junioren steigen unterdessen erst am nächsten Wochenende wieder in den Spielbetrieb ein.