Einsatz in Getränkebetrieb: Chemieunfall bei Hochwald Sprudel

Ein Betriebsunfall hat sich am Freitag gegen 11.30 Uhr bei Hochwald Sprudel in Thalfang ereignet. Nach ersten Meldungen war eine zunächst unbekannte Chemikalie ausgetreten, die einen rötlichen Dampf verströmte. Für die anwesenden Mitarbeiter wurden umgehend Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet.

Nach Eintreffen der Feuerwehren Thalfang, Bäsch, Gielert und des Katastrophenschutzzuges sowie der Polizei Morbach begannen diese mit der Ursachenerforschung sowie dem Lüften des betroffenen Gebäudes. 19 Personen wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht, sind nach ärztlichen Untersuchungen jedoch alle unverletzt. Wie die Polizei berichtet, stellt sich im Laufe des Einsatzes heraus, dass ein Maschinenreinigungsschaum in Kontakt mit Natronlauge kam und so die chemische Reaktion auslöste und es so zum Gasaustritt kam. Im Einsatz am Freitag waren insgesamt 55 Feuerwehrkräfte, mehrere Kräfte des Malteser-Rettungsdienstes sowie zwei Streifen der Polizeiinspektion Morbach.