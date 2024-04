Plus Schiedsrichter Profi wird Pate: Zweitliga-Assistent Marcel Gasteier gibt Schiri-Neulingen in Nassau wertvolle Tipps Von René Weiss i Gemeinsame Kontrolle bei der Platzkontrolle: Moritz Schön (rechts) und Marcel Gasteier überprüfen das Tornetz. Foto: René Weiss Seit 20 Jahren ist Marcel Gasteier als Schiedsrichter im Einsatz, inzwischen als Assistent in der 2. Bundesliga. Die Sportplätze im Rhein-Lahn-Kreis gehören längst nicht mehr zu seinem Einsatzgebiet. Nun kehrte der 35-jährige Weiseler nach Nassau zurück, um im Rahmen des vom Deutschen Fußball-Bund ins Leben gerufenen Projekts „Profi wird Pate“ einem jungen Kollegen zur Seite zu stehen. Lesezeit: 2 Minuten

Der 15-jährige Moritz Schön steckt sich an diesem frühen Abend an der Lahn erst zum zweiten Mal überhaupt die Gelbe und Rote Karte in die Trikottasche. Sein Debüt absolvierte er bei einem C-Juniorinnen-Spiel in Freiendiez, jetzt leitet er die D-Jugend-Partie zwischen dem TuS Nassau und der JSG Braubach – unter ...