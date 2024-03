1:0-Sieg im Finale: E-Jugend der JSG Lahn grüßt als Kreismeister im Futsal

Das Team aus der Diezer Kante tat sich zunächst in der Gruppenphase recht schwer und erreichte das Halbfinale nur durch das bessere Torverhältnis gegenüber der JSG Aar als Gruppen-Zweiter. In der Vorschlussrunde gewann die JSG Lahn dann mit 1:0 gegen die JSG Bogel, ehe auch im spannenden Endspiel gegen die JSG Kamp Bornhofen II ein Treffer zum Titelgewinn genügte. Beide Endspiel-Teilnehmer vertreten den Rhein-Lahn-Kreis am 10. März in Mayen beim Kinderkrebshilfe-Cup.

Das Foto zeigt den neuen Kreismeister, von links: Noah Janke, Max Krugel, Noah Sabani, Hussein Kubaisi, Trainer Kai Schmalenbeck, Theos Bröder, Matteo Fuchs, Marius Baum, Mats Schmalenbeck, Anton Gukel, Moritz Bapst, Lukas Schenzenbächer, Till Schanzenbächer. Alle Ergebnisse der Endrunde lesen Sie auf dieser Seite.