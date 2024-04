Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 10: 49-jähriger Reyad David entscheidet Spitzenspiel für Karbach II

Von Nico Balthasar

i Der 49-jährige Reyad David (rechts) war der Matchwinner für den FC Karbach II im Spitzenspiel beim SC Weiler (mit Jannik Vickus) vor 180 Zuschauern. David, der in der Winterpause vom TSV Emmelshausen wieder nach Karbach wechselte und seitdem sechs Tore gemacht hat für die FC-Reserve, traf im Top-Spiel zweimal beim 3:1-Erfolg des Tabellenführers. Karbach II hat nun fünf Punkte Vorsprung auf Weiler fünf Spieltage vor Schluss. Foto: hjs-Foto

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 ist am 21. Spieltag wohl eine Vorentscheidung im Titelkampf gefallen. Karbach II gewann bei Verfolger Weiler und hat nun fünf Punkte Vorsprung an der Spitze. Die Partien SG Liebshausen II gegen TuS Ellern und SG Ehrbachtal Ney gegen TuS Rheinböllen II fielen dem Aprilwetter zum Opfer. Die Plätze in Mörschbach und Ney waren nicht bespielbar.