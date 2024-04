Der TuS Rheinböllen II um Spielertrainer Julian Breitbach (rechts) will im Abstiegskampf nach der 0:1-Derbyniederlage beim TuS Ellern (mit Elias Badamsin) nicht abreißen lassen. Rheinböllen II hat als Viertletzter noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone (drei Absteiger gibt es), gastiert am Sonntag aber beim Dritten Ehrbachtal Ney. Für den Fünftletzten Ellern (vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone) steht am heutigen Freitag (19.30 Uhr) in Mörschbach beim formstarken Siebten SG Liebshausen II (zehn Punkte aus fünf Spielen nach der Winterpause) das nächste Derby an. Foto: B&P Schmitt